Pas | priorità ai non abilitati | dottori di ricerca accedono senza servizio

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) È in arrivo il decreto legge che ufficializzerà le modalità del Pas (percorso abilitante speciale) e del concorso straordinario che saranno banditi entrambi entro la fine del 2019. In particolare il Ministro ha richiesto con urgenza tale provvedimento in quanto è prevista una “emergenza supplenza” per l’anno scolastico 2019/2020. Infatti, grazie ai prepensionamenti e agli spostamenti dovuti alla mobilità, molte regioni soprattutto del Nord Italia si ritroveranno a settembre con migliaia di cattedre vuote. Proprio per questo il Ministero dell’Istruzione ha deciso di bandire dei percorsi abilitanti speciali e un concorso straordinario per i docenti con tre anni diprestato negli ultimi otto anni. È utile ricordare che tale decreto è già pronto per essere varato e potrebbe diventare legge ufficialmente nel corso della prossima settimana. Successivamente sarà necessario ...

pas_alb : RT @Dardo70m: @DebAttanasio @pas_alb come Procede lo schifo di #Bibbiano ? Quando denunci questo schifo ORRENDO ? già dimentico che prima c… - Dardo70m : @DebAttanasio @pas_alb come Procede lo schifo di #Bibbiano ? Quando denunci questo schifo ORRENDO ? già dimentico c… - pas_gal : RT @RepubblicaTv: Claudio D'Amico e la verità sugli Ufo: quando il consigliere strategico di Salvini spiegava le sue priorità -