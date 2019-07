Mondiali Scherma 2019 – Sciabola femminile a squadre | Italia in semifinale | vittoria con

Fonte : sportfair

(Di martedì 23 luglio 2019) Il quartetto azzurro supera 45-38 l’Ungheria e stacca il pass per la, dove affronterà la temibile Russia Prosegue la marcia delletrici azzurre aidi Budapest, il quartetto composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia stacca il pass per le semifinali battendo l’Ungheria. Match dominato in lungo e in largo fino all’assalto finale, dove le magiare accorciano clamorosamente per fermarsi però al 45-38 finale, che consegna allene il pass per il turno successivo. Inl’se la vedrà con la temibile Russia, che ha battuto la Cina 45-28.L'articoloincon brivido contro l’Ungheria SPORTFAIR.

