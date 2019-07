Esplode palazzina all' Isola d' Elba | estratti vivi in tre | c' è una vittima

Isola d’Elba - Esplode palazzina nella notte : un morto e tre feriti. Un’altra persona ancora dispersa : Erano le 4.45 di martedì notte quando, forse a causa di una fuga di gas, è esplosa una palazzina bifamiliare in via Enrico De Nicola a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Cinque le persone rimaste coinvolte nel crollo dell’abitazione a due piani, tutte appartenenti alla stessa famiglia: una è morta, tre sono state estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale, mentre una quinta risulta ancora dispersa. Sul posto stanno ...

Isola d’Elba - Esplode palazzina nella notte : tre persone ferite e due disperse : Erano le 4.50 di martedì notte quando, forse a causa di una fuga di gas, è esplosa una palazzina bifamiliare a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Cinque le persone rimaste coinvolte nel crollo: tre sono state estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale, un’altra è stata individuata dai soccorritori ma non ancora raggiunta mentre una quinta risulta ancora dispersa. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con le ...

