Di Maio apre al mandato zero | che poi sarebbe il terzo

Franceschini apre al M5S - Di Maio orgogliosamente diversi dal Pd : Prove di contatto fra Pd e Cinque Stelle, ma il leader politico del M5S rispedisce al mittente la proposta. Dario Franceschini, dalle...

L’ultima figuraccia del Pd - Franceschini apre porta ai 5Stelle. E Di Maio la chiude : Non sono solo i renziani a rispedire al mittente l'apertura al Movimento 5 Stelle fatta stamane da Dario Franceschini sul Corriere della Sera. L'ex segretario Dem afferma che i 5 Stelle "sono diversi dalla Lega. Insieme possiamo difendere certi valori". Ma non la pensa allo stesso modo Luigi Di Maio. "I media ogni giorno provano ad accostarci alle altre forze politiche – scrive il vicepremier in un post su Facebook -. Ormai è diventato ...

Dario Franceschini apre a Luigi Di Maio : "Il M5s non è la Lega - insieme possiamo difendere certi valori" : Il Movimento 5 stelle è diverso dalla Lega e "insieme possiamo difendere certi valori". Dario Franceschini, in una intervista a il Corriere della Sera, apre ai grillini e sottolinea che il più grosso sbaglio del Pd è stato permettere che si formasse l'alleanza tra i pentastellati e il Carroccio: "È

Franceschini apre a un’alleanza con il M5s. Ma Di Maio lo gela : “Nulla a che fare col Pd” : Dario Franceschini, esponente di spicco del Pd, apre alla possibilità di un'alleanza tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Ma viene subito gelato dal capo politico pentastellato, Luigi Di Maio: "Non vogliamo avere nulla a che fare" con loro. Le parole dell'ex ministro della Cultura suscitano la rivolta nell'ala renziana del Pd, che si schiera apertamente contro Franceschini.Continua a leggere

M5s - dopo Roma si apre caso Torino. Di Maio blinda anche Appendino : dopo il caso Roma, che decise con Raggi sindaca di rinunciare alla candidatura della Capitale per le Olimpiadi estive e che oggi si trova ad affrontare il caos rifiuti, i riflettori si accendono, per M5s, di nuovo su Torino. Il capoluogo piemontese che ha deciso di non correre per i Giochi invernali del 2026, resta orfano anche del salone dell'Auto, la manifestazione contrastata da alcuni consiglieri comunali dei 5 Stelle, nonostante l'assist ...

Famiglia - Di Maio apre a Fontana : “Bene l’assegno unico per i figli fino a 26 anni. Porti la proposta in legge di Bilancio” : “È una proposta importante” che “non avremo difficoltà a sostenere“. Luigi Di Maio smentisce fastidi legati alla fuga in avanti del ministro leghista della Famiglia, Lorenzo Fontana, che aveva annunciato come il Governo stia lavorando a “un assegno unico da 100-300 euro per i figli da 0 a 26 anni“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vicepremier e capo politico del M5S ha detto ...

I sindacati delusi dall'incontro con Di Maio su Alitalia. Conte apre a un percorso condiviso sulla manovra : Per ora solo parole. Non è poco di questi tempi, ma ancora non abbastanza. Il confronto tra sindacati e governo in un torrido pomeriggio di inizio luglio, dedicato prima al futuro di Alitalia e poi, più in generale, ai temi del lavoro e della prossima manovra, non ha eccitato gli animi. Se, però, sul dossier della ex compagnia di bandiera il vicepremier, Luigi Di Maio, ha lasciato quasi infastiditi i tre leader sindacali ...

Di Maio apre ad Autostrade"Soluzione se l'azienda paga" : "Siamo pronti a individuare una soluzione, a patto che Autostrade paghi e si faccia giustizia verso le vittime" del ponte Morandi: lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando della concessione ad Atlantia. "Non mi diverto a revocare la concessione", ha premesso il leader M5s, "ma se per anni hai fatto profitto alle nostre spalle Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : "Avanti 4 anniCrisi? Si apre la strada ai tecnici" : "Il Governo dura altri quattro anni" ma se non fosse così "chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe far tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero" Segui su affaritaliani.it

Whirlpool - Di Maio avverte i vertici : «Non si prende per il c... lo Stato italiano». E l'azienda apre : «Troveremo soluzioni» : «Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Intanto blocchiamo gli incentivi concessi». Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha concluso così il vertice al Mise con Whirlpool sulla...

Whirlpool - Di Maio apre il vertice al ministero : «In cinque anni avete ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici» : Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici. Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all'incontro, il ministro dello Sviluppo...