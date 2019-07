Alberto Urso | incontro speciale per il compleanno e il gesto tenerissimo di Rudy

Giordana Angi e Alberto Urso a Meraviglioso Modugno : gli ospiti dell’evento a Polignano a Mare : Si terrà il 6 agosto 2019 la nuova edizione di Meraviglioso Modugno, l'evento musicale in onore del cantautore italiano Domenico Modugno. Sono stati annunciati i primi ospiti della serata. Si tratta di Giordana Angi e Alberto Urso, rispettivamente seconda e primo classificato dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi; Shade, Anna Tatangelo, Luca Barbarossa, Dimartino, Avion Travel, Cordio e La Scapigliatura. L'edizione 2019 di ...

La vita in diretta - Alberto Matano e la missione impossibile : "Come voglio battere Barbara D'Urso" : missione quasi impossibile: battere Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5. Ma tant'è, Alberto Matano - alla conduzione della nuova La vita in diretta con Lorella Cuccarini su Rai 1 - ci vuole provare. E lo dice chiaro e tondo, spiegando come la strana coppia stia mettendo a punto una nuova formula co

Alberto Matano cambia La Vita in Diretta per cercare di battere la d’Urso : Alberto Matano parla dei cambiamenti de La Vita in Diretta 2019 Fervono i preparativi per la nuova edizione de La Vita in Diretta, che tornerà su Rai Uno con due nuovi conduttori. Al timone dello storico programma Rai sono stati infatti confermati Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Una coppia inedita ma pronta a dare del […] L'articolo Alberto Matano cambia La Vita in Diretta per cercare di battere la d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Amici - Alberto Urso vero playboy : "Dopo Valentina Vernia - gira voce che...". Il nome clamoroso : intreccio vip : Da "tenorino" a playboy: la parabola di Alberto Urso, il trionfatore dell'ultima edizione di Amici, è ufficialmente compiuta. I paparazzi hanno beccato il giovane cantante lanciato da Maria De Filippi in compagna della bella Valentina Vernia, conosciuta proprio negli studi del talent di Canale 5. Ma

Alberto Urso E VALENTINA VERNIA/ Stanno insieme dopo Amici? Lui rimane in silenzio... : ALBERTO URSO, il vincitore di Amici 18 a 'Battiti Live 2019'. Intanto si rilassa in compagnia di VALENTINA VERNIA a Taormina: è scoppiato l'amore?

BATTITI LIVE 2019 - BRINDISI/ Diretta e scaletta : da Alberto Urso a Baby K : BATTITI LIVE 2019 BRINDISI, seconda tappa. Diretta, scaletta e cantanti: sul palco Baby K, Luca Carboni, Alberto Urso e in chiusura Gabry Ponte.

Biglietti in prevendita per i concerti di Alberto Urso - nuove date da Brescia a Napoli : Sono in prevendita dalle 16 del 17 luglio, i Biglietti per i concerti di Alberto Urso per il supporto dell'album Solo. L'ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi è infatti pronto a debuttare sul palco con una nuova serie di concerti che lo vedranno protagonista in solitaria e per il supporto del nuovo album, che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Le nuove date annunciate sono quella del ...

Da Benji e Fede ad Alberto Urso - tutti gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Gallipoli il 21 luglio : Il Festival si avvia verso il gran finale, con gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Gallipoli. I nomi di coloro che saliranno sul palco sono già annunciati e, come di consueto, non mancheranno alcuni degli artisti del momento. Tra gli artisti della nuova tappa compaiono Benji e Fede, freschi di nuovo singolo in radio e prossimi al rilascio di un nuovo album, ma anche Dolcenera, che ha invece pubblicato un manifesto sulla difesa del mare ...

Amici - Alberto Urso e la foto che fa impazzire i fan : "Con il prof" - gira una voce esplosiva. Trionfo totale? : Sulla carta sono il vincitore di Amici e il suo ex professore, ma Alberto Urso e Stash sono ovviamente molto di più. E così la foto pubblicata dal tenorino lanciato da Maria De Filippi su Instagram, che lo ritrae abbracciato al leader dei Kolors (anche lui esploso partecipando al reality di Canale 5

Amici - Alberto Urso e un colpo al cuore dei fan della De Filippi : "Sono al top" - con chi è in compagnia : "Sono al top". Alberto Urso, trionfatore di Amici e delle classifiche, sta vivendo il successo con grande leggerezza, anche sui social. E proprio su Instagram ha mandato in estasi i fan di Maria De Filippi pubblicando la foto di un incontro decisamente sorprendente in Campania: quello con Umberto Ga

Amici - Alberto Urso incontro con una persona speciale (Foto) : Alberto Urso e Umberto Gaudino insieme: l’incontro dopo Amici 18 Alberto Urso sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. Grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha realizzato il sogno di diventare un cantante di successo che, con la propria voce, riesce a entrare nel cuore della gente. Sta registrando un successo […] L'articolo Amici, Alberto Urso incontro con una persona speciale (Foto) proviene da Gossip e Tv.

L’estate 2019 di Alberto Urso? «Beato tra le donne» : Alberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoDalla vittoria di Amici in poi, Alberto Urso, tenore, 22 anni, siciliano, non si è più fermato: l’album d’esordio Solo ha scalato le classifiche così come il nuovo singolo Ti lascio andare, e dal prossimo settembre lo aspettano i teatri più importanti. Accompagnato dall’orchestra, si esibirà in giro per l’Italia, dal Parco della Musica di Roma agli ...

Alberto Urso vicinissimo a Valentina Vernia - : Alessandro Pagliuca Fortissima attrazione quella che sembra esserci tra Alberto Urso e Valentina Vernia: una passione fatta di baci e coccole nella cornice magica di Taormina Periodo movimentato e non solo dal punto di vista professionale per Alberto Urso. Stando al settimanale Chi, l’ultimo vincitore di "Amici di Maria De Filippi" ha dato inizio a un’estate che lascia presagire tante novità anche in campo sentimentale, impegnato ...