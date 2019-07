Accuse di abusi | Cristiano Ronaldo non sarà processato | mancano le prove

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) La notizia è arrivata a Nanchino, dovesi trova con la Juventus per la tournée cinese, verso le 3:30 di notte: il campione portoghese non finirà sotto processo per la denuncia dida parte di Kathryn Mayorga. A stabilirlo è stato Steve Wolfson, procuratore di Las Vegas, la città in cui sarebbe avvenuta la violenza nel luglio del 2009. Infatti, dopo aver esaminato gli atti della nuova inchiesta della polizia, il procuratore ha statuito che lenon potranno mai essere dimostrate senza alcun dubbio, non essendociconcrete, quindi il calciatore non dovrà rispondere di alcun reato. Dunque le indagini saranno archiviate: sparisce una volta per tutte la minaccia di un processo che avrebbe potuto definitivamente compromettere l'immagine del giocatore....

