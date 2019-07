Lando Norris e Max Verstappen | due piloti di F1 | hanno vinto la 24 ore di Spa su iRacing

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019)e Max, due giovanidella Formula 1,appena concluso un traguardo abbastanza importante nella loro carriera. Il duo, nell'attesa di sfidarsi in pista F1,lavorato assieme ad un gruppo composto da Maximilian Wenig e Maximilian Benecke, vincendo così la 24 ore di Spa organizzata da, simulatore di guida online.Durante il momento finale della gara, Maxha avuto alcuni problemi tecnici con il suo pedale del freno, riportando così la Audi ai box per cederla a. Nonostante questo piccolo impedimento,è riuscito ad arrivare primo con 27 secondi di vantaggio sull'equipaggia arrivato secondo.non sono estranei al mondo delle corse simulative:è un giocatore abituale che spesso trasmette le proprie sessioni attraverso Twitch.invece è stato in grado di perfezionare la propria ...

