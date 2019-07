Juve | il gol al Tottenham non avrebbe fatto cambiare idea su Higuain | è ancora cedibile

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Lantus vanta un parco attaccanti affollato costituito da ben quattro centravanti di cui due, individuati in Mario Mandzukic e Gonzalo, inseriti nella lista dei partenti. Il Pipita, dopo un'annata sciagurata trascorsa in prestito sei mesi al Milan e altrettanti al Chelsea è ritornato tra i bianconeri con l'intenzione di rimanervi. Il desiderio dell'argentino non rema all'unisono con quello del club di Andrea Agnelli che vorrebbe cederlo per fare cassa ed evitare di pagare il gravoso stipendio (7,5 milioni netti). Il gol del Pipita Ieri lantus è scesa in campo per la prima amichevole dell'International Champions Cup a Singapore contro ile Gonzaloha giocato 45 minuti di gara durante i quali ha segnato il gol in risposta a quello di Erik Lamela e ne ha mancato un altro per un soffio. Prima del fischio d'inizio ha parlato una decina di minuti con Fabio ...

juventusfc : Goal e spettacolo a Singapore. Il match report dell'esordio bianconero in #ICC2019 ?? - forumJuventus : GdS: 'Higuain, gol per tenersi la Juve. Ieri sembrava quello dei vecchi tempi, ma resta in uscita: giallorossi in p… - Gazzetta_it : Il gol capolavoro di #Kane beffa la #Juve: il #Tottenham vince 3-2 -