Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019) Wales Interactive ha annunciato oggi che la sua nuova avventura\FMVsarà disponibile su PC, Switch, PS4 ed Xbox One dal 28 agosto 2019. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di unneldi un paziente appena uscito da un coma."Dopo essersi svegliato da 5 settimane di coma, Theo Kavinsky trova la sua vita in pezzi, con nessun ricordo dell'incidente. Toccherà ora a Ted e Teddy (conscio e subconscio di Theo) scoprire cos'è successo e rimettere in piedi la vita dello sfortunato giovane.è un mix di avventura ed FMV che mette il giocatore nei panni di Ted, il direttore della Corteccia, ovvero la voce razionale ed intelligente di Theo. Non è però detto che i pensieri di Ted siano condivisi da Teddy, ovvero la parte più impulsiva. Per riparare la corteccia, i due dovranno imparare a mettere da parte le loro differenze e lavorare insieme. Sarà ...

Eurogamer_it : #Headspun: il titolo indie ambientato nel cervello umano ha una data di uscita -