Conad ritira confettura extra di amarene per solfiti non dichiarati: “Non consumatela”

(Di lunedì 22 luglio 2019)ha annunciato il richiamo di un lotto didia proprio marchio per la presenza dinonin etichetta nello stabilimento dell'azienda Menz & Gasser Spa, nella Zona Industriale di Novaledo, in provincia di Trento: "Chi è allergico non consumi il prodotto o lo restituisca in uno dei punti vendita per il rimborso.