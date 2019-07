Scoperto mentre ruba in casa aggredisce carabinieri con un bastone | fermato clandestino

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Gabriele Laganà Un 32enne ghanese, sorpreso in unadi Mondragone, si è scagliato contro i militari armato di undi legno. Lo straniero è stato arrestato dopo una violenta colluttazione Prima ha provato are degli oggetti all’interno di una abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta, e poi ha aggredito con undi legno iintervenuti per bloccarlo. Il protagonista di questo doppio atto criminale è Paul Peprah, un immigrato ghanese di 32 anni. Lo straniero, risultato essere anche irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai militari con le accuse di tentato furto e resistenza a Pubblico ufficiale. L'extracomunitario è stato sorpreso dai militaritentava di portare via alcuni suppellettili da unadel posto. Forse qualcuno ha sentito rumori sospetti provenire dall’appartamento e, così, ha provveduto ad allertare ...

