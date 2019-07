Luca Parmitano | adesso la missione Beyond entra nel vivo | in arrivo sulla ISS le

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019)è a bordo della Stazione Spaziale da poche ore e un po’ di riposo e’ d’obbligo, anche se per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) non sara’ facile resistere alla tentazione di mettersi subito al lavoro nella, considerando le tantissime novità che lo aspettano, fra il ruolo di comandante, le passeggiate spaziali e l’in novembre delle prime navette costruite dai privati per portare uomini nello spazio: la Crew Dragon della SpaceX e la Starliner della Boeing. Dopo un lancio perfetto e un viaggio di sei ore senza problemi, la navetta Soyuz MS-13 si e’ agganciata alla Stazione Spaziale alle 00,48 del 21 luglio e, dopo oltre due ore di preparativi, finalmente si e’ aperto il portello. Erano passate da poco le 3 del mattino e il primo are e’ stato il comandante della Soyuz, il ...

