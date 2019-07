Casting per Detto Fatto in onda su Rai 2 e per un corto di produzione indipendente

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Sono attualmente aperte le selezioni per il programma televisivo dal titolo, insu Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero. La nuova edizione della nota trasmissione presenterà non poche novità rispetto alla precedente edizione. Sono inoltre in corso le selezioni per la realizzazione di un interessantemetraggio diSelezioni tuttora aperte per il noto programma dal titoloinsu Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero. La prossima edizione della trasmissione, che andrà ina partire dal mese di settembre, presenterà varie novità. Innanzitutto,perderà la figura ormai 'storica' di Giovanni Ciacci, passato a Sky, in particolare a TV8, dove andrà a condurre, sempre da settembre, il programma Vite da Copertina. A Ciacci subentrerà la nota esperta di stile e moda Carla Gozzi che darà certamente un contributo ...

