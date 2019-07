Zidane su James | “È in vacanza | non posso dire di più”

ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Non si sbilancianella sua prima conferenza stagionale per illustrare la situazione del Real Madrid. Ai giornalisti che maliziosamente gli chiedevano se avesse parlato con i giocatori messi fuori rosa, ha candidamente risposto che ovviamente lo ha fatto, perché gli piace essere chiaro. Nulla che non sia alla luce del sole dunque, come la partenza diRodriguez per cui si attende solo di capire se resterà a Madrid per indossare la maglia dell’Atletico o arriverà finalmente a Napoli dove i tifosi e Ancelotti lo attendono. Un’affare oggi più che mai nelle mani di Mendes che proverà a convincere Florentino a lascia partirein prestito come chiesto da De Laurentiis.però non si espone neanche sulla possibilità della vendita aitti rivali cittadini. Alla domanda Che idea hai di? Sarebbe scomodo vederlo all’Atletico? risponde È il ...

