“Prove d’innocenza ma da 7 anni Strasburgo tace”

(Di sabato 20 luglio 2019) Roma, 20 lug. (AdnKronos) – di Silvia MancinelliAssolti in primo grado, condannati in Appello e in Cassazione sulla base di un “sistematico, palese e oggettivo travisamento delle risultanze processuali”. Massimo Nucera e Maurizio Panzieri, all’epoca poliziotti del VII nucleo del I Reparto Mobile di Roma alla Diaz tra il 21 e il 22 luglio del 2001, sono stati condannati per aver “inventato” una aggressione dentro la scuola Diaz per giustificare la violenza usata nei confronti degli arrestati. Attraverso il loro avvocato Rinaldo Romanelli hanno presentato ricorso contro la sentenza emessa dalla Cassazione alla Corte di. Ma oggi, a distanza di quasi 7da questo ultimo tentativo di avere giustizia e a 18 dal G8 di Genova, aspettano ancora, a condanna ormai scontata, di conoscere l’ammissibilità o meno del ricorso. A spiegarlo ...

