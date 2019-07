L’ovazione per De Laurentiis al campo di Dimaro | il papponismo in crisi di identità

ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Clima persino esagerato Ogni spazio di Carciato è occupato. Sono tanti i tifosi arrivati a Carciato. Bel clima. Anche esagerato. Poco prima del fischio d’inizio della partita arriva lui, il Presidente. Entra nella fosse dei leoni. Carciato sembra il Colosseo. Adesso ti aspetti i fischi, gli striscioni “Pappone posa i soldi”. E invece? E invece sono gli applausi. Tanti, sinceri. Lui è un istrione. Cammina sulla pista come a una sfilata di moda. Alza il braccio, muove leggermente la mano in segno di saluto. E non venite a dire che questi tifosi non contano niente, sono fuori mercato, il polso vero del tifo napoletano sono le curve. Che andassero a farsi benedire. Qualche ora prima altri applausi. Durante l’allenamento mattutino. Esce dalRog. È triste, emozionato. Poi verrà il momento della gioia, dell’entusiamo per la nuova avventura al Cagliari. Ma ieri lasciando ilRog era ...

