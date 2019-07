Il trailer di The Walking Dead 10 al Comic-Con 2019 svela baci inattesi | un cameo

Etherborn : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : Siamo tornati da un viaggio surreale ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Etherborn, sviluppato dal team spagnolo Altered Matter e disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Etherborn Recensione Etherborn ci trasporta in un mondo in cui la gravità ha leggi differenti da quelle nostrane, permettendoci di camminare su pareti in orizzontale o verticale. Il gioco inizia con la nascita del creato e la ...

L'action-adventure A Rat's Quest - The Way Back Home arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch a partire dal 2021 - ecco il trailer di annuncio : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore The Dreamerians ed il publisher HandyGames hanno annunciato l'arrivo della loro nuova IP, A Rat's Quest - The Way Back Home, che sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 2021.Il gioco è una storia d'amore ispirata a Romeo e Giulietta in cui i due protagonisti però, sono topi. Mat, l'eroe della storia, cercherà di trovare un modo per tornare da Nat, la sua ...

Paper Beast : la colorata avventura per PSVR del creatore di Another World si mostra in un nuovo trailer : Paper Beast, la nuova avventura in arrivo entro il 2019 su PSVR ha da poco ricevuto un nuovo trailer.Lo sviluppo del titolo è guidato da Eric Chahi, noto per il suo lavoro su Another World e From Dust. Il suo nuovo studio, Pixel Reef, sta creando questo gioco di esplorazione in cui interagirete con la fauna selvatica che si trova in tutta l'area esplorabile.Il gioco sembra assolutamente sbalorditivo e promette ai giocatori di poter interagire ...

Borderlands 3 si mostra nel nuovo trailer So Happy Together : I ragazzi di Gearbox hanno pubblicato un nuovo folle trailer dedicato a Borderlands 3, il filmato chiamato So Happy Together ci da un assaggio dei toni scanzonati e decisamente poco seri presenti nel gioco.Infatti nel trailer possiamo vedere i Cacciatori della Cripta ballare e sparare a tempo di musica, sulle note della famosa canzone Happy Together dei Turtles, naturalmente con un motto come "Gli amici che sparano insieme lootano insieme" è ...

The King’s Man – Le Origini - il trailer in italiano del film con Ralph Fiennes : The King’s Man – Le Origini, il trailer del film prequel Ralph Fiennes, in uscita il 13 febbraio.Battaglie, sparatorie e devastazione sono gli elementi che spiccano nel primo trailer per The King’s Man – Le Origini, appena rilasciato da 20th Century FOX. Si tratta delle prime immagini inedite del film che racconta le Origini dell’intelligence britannica.Un soggetto già protagonista dei due film, “Kingsman: ...

The Boys - il trailer - la trama e il cast della serie Amazon : Se il buon giorno si vede da un trailer, The Boys si candida ad essere la vera rivelazione del 2019: la serie prodotta da Amazon e tratta dall’omonima saga a fumetti firmata da Garth Ennis arriva in streaming il 26 luglio. Il nuovo video reso disponibile mostra come si sia voluta rispettare l’irriverenza e l’acida comicità di cui quest’opera è intrisa in ogni baloon, mentre un secondo trailer postato il 17 giugno è ancora ...

Remnant : From the Ashes si mostra in un nuovo trailer dedicato al Ward 13 ed al Labirinto : I ragazzi di Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato agli Hub presenti in Remnant: From the Ashes, precisamente stiamo parlando del Ward 13 e del Labirinto.Come riporta VG247, Ward 13 è una sorta di base a disposizione del giocatore in cui sarà possibile ottenere rifornimenti, potenziare le varie armi ed acquisirne di nuove, oltre ad approfondire il lore del gioco. Il Labirinto è invece una sorta dimensione legata a più piani di ...

The Affair - il trailer della quinta e ultima stagione – Notizie serie tv : The Affair, il trailer della quinta e ultima stagione in onda dal 25 agosto su Showtime – Notizie serie tvShowtime ha rilasciato il primo full trailer della quinta e ultima stagione di The Affair che debutterà in USA il 25 agosto prossimo. Dal trailer scopriamo che si sta realizzando un film dal libro di Noah e la sua ex Helen si innamorerà dell’attore (Cales Band) che interpreterà Noah nel film.Nel trailer vediamo anche Anna Paquin ...

Cuphead : l'espansione The Delicious Last Course è stata rinviata al 2020 e si mostra in un nuovo trailer : Cuphead: The Delicious Last Course è stato ufficialmente rinviato al 2020, segnala VG247.Studio MDHR ha annunciato un ritardo per l'espansione The Delicious Last Course di Cuphead e, secondo il team, questo rinvio garantirà che il DLC sarà "una grande esperienza" al momento dell'uscita."Mentre inizialmente abbiamo annunciato una data di uscita per il 2019 per l'espansione The Delicious Last Course, la nostra massima priorità è assicurarsi che ...

Jumanji : The Next Level - il trailer del seguito della saga : http://www.youtube.com/watch?v=UL6_VyHBRms Dopo il successo del film del 2018, che ha rivitalizzato la saga iniziata con la pellicola del 19 che vedeva protagonista Robin Williams, tornerà presto nelle sale un nuovo capitolo dedicato al videogioco che catapulta in una pericolosissima giungla piena di avversità. Jumanji: The Next Level, questo il titolo della nuova avventura, vedrà riunito il cast composto da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin ...

Jumanji : The Next Level - il trailer del seguito della saga : http://www.youtube.com/watch?v=UL6_VyHBRms Dopo il successo del film del 2018, che ha rivitalizzato la saga iniziata con la pellicola del 19 che vedeva protagonista Robin Williams, tornerà presto nelle sale un nuovo capitolo dedicato al videogioco che catapulta in una pericolosissima giungla piena di avversità. Jumanji: The Next Level, questo il titolo della nuova avventura, vedrà riunito il cast composto da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin ...

«Iron Sky 2 : The Coming Race» : il trailer con Hitler zombie che cavalca un T-Rex : Nella categoria di film horror-trash non tutti i titoli sono allo stesso livello. Uno dei guilty pleasure degli ultimi dieci anni è stato Iron Sky, pellicola del 2012 diretta da Timo Vuorensola che si è distinta da altri film della categoria (per esempio, quelli prodotti dalla Asylum, tra cui la saga di Sharknado) per la qualità, tanto che c’è chi lo accosta a Kung Fury di David Sandberg ed è addirittura entrato ...

Orange is the New Black - il trailer dell’ultima stagione – Notizie serie tv : Il trailer della settima e ultima stagione di Orange is The New Black. Dal 26 luglio su Netflix – Notizie serie tvL’ultima stagione di Orange is The New Black arriverà su Netflix il prossimo 26 luglio. Quel giorno la serie il suo cast saluterà il pubblico, chissà se per sempre. Fino a oggi Netflix aveva rilasciato solo video tributo o di ringraziamento ai fan, oggi invece abbiamo il trailer ufficiale per l’ultima stagione:Ecco ...

Il trailer della settima e ultima stagione di Orange Is The New Black : http://www.youtube.com/watch?v=MG0DVgcZk8I Un’altra importante serie tv che ha segnato gli ultimi anni sta per volgere al termine: Orange Is The New Black, infatti, debutterà con la sua settima stagione finale il prossimo 26 luglio su Netflix. La creazione di Jenji Kohan si concluderà dicendo addio alle detenute che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi sette anni: “Dopo sette stagioni è tempo di uscire di prigione. Il mio cuore ...