Draghi dopo la Lagarde all' Fmi? Ma in corsa ci sono anche 2 falchi

(Di sabato 20 luglio 2019) E' ormai partita laper designare il successore di Christineai vertici del Fondo monetario internazionale (). Una nomina che va per tradizione a un nome europeo, ma su cui quest'anno potrebbero impattare sia le tensioni commerciali Usa-Cina, sia la Brexit. Tra i candidati più autorevoli si fa il nome dello stesso Mario, che in questo caso scambierebbe la poltrona con la. In alternativa potrebbero essere nominati i britannici Osborne o Carney, il francese Coeuré, il greco Tsakalotos o due autentici "" come il tedesco Wolfgang Schauble o l'olandese Jeroen Dijsselbloem. Che però non sembrano piacere a Donald Trump e forse neppure a Xi Jinping. Segui su affaritaliani.it

