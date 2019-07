Alessio Bruno in manette per droga e lui ammette | ' La mia fidanzata guadagna più di me'

Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Uno degli ex protagonisti di Temptation Island è finito ina Roma per spaccio di. Stiamo parlando di, protagonista con la sua ormai exValeria Bigella in una delle precedenti edizioni del reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia. Una notizia che ha lasciato di stucco i tantissimi fan che seguonosui social, dove in seguito alla partecipazione al programma televisivo ha acquistato una certa popolarità che gli ha permesso di intraprendere l'attività di influencer. Ma evidentemente quel tipo di guadagni non gli bastavano e, come lui stesso ha spiegato, ha cominciato a spacciare perre di più. La confessione di, arrestato per spaccio dia Roma Gli agenti della Polizia hanno arrestatogiovedì sera, dopo averlo colto in flagrante mentre spacciavanei pressi di Roma Tiburtina. Il ragazzo è stato ...

eliisabrunoni : Io così dopo aver scoperto di Alessio Bruno, ex di Valeria Bigella: - blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Temptation Island, Alessio Bruno arrestato per spaccio di cocaina: condanna di 2 anni e 8 me… - notizieit : Temptation Island, Alessio Bruno condannato per spaccio -