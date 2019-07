Roma De Chirico eterno contemporaneo | l’oreficeria a confronto con la Metafisica

Ufc - sorprendente ko per Alessio Di Chirico : il fighter Romano domina Holland ma il verdetto lascia tutti di stucco : Nonostante l’ottima prestazione e i duri colpi inflitti a Kevin Holland, i giudici premiano quest’ultimo all’unanimità, scatenando la polemica Un verdetto sorprendente, una sconfitta davvero immeritata per Alessio Di Chirico a Greenville, dove il fighter romano rientrava sul ring a distanza di quasi un anno per tornare in alto nel ranking dei Medi Ufc. Nonostante una prestazione gagliarda e i durissimi colpi inferti ...