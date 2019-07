Palozzi | porta a porta servizio inefficiente

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – “Apprendiamo dalla stampa che Ama potrebbe comprare 12mila nuovi cassonetti per la raccolta rifiuti. Se l’ipotesi fosse confermata, per Raggi e compagnia si tratterebbe di un clamoroso fallimento, visto e considerato che solamente due anni fa i grillini promettevano battaglia dura e pura contro i contenitori, dislocati in citta’. Quello che e’ certo, ad oggi, e’ che la conclamata inefficienza amministrativa della sindaca Raggi ha consegnato ai romani una Capitale in continua emergenza ambientale, sporca e degradata, con unprecario e fermo al palo”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

