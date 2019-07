Giorgetti rinuncia alla candidatura a Commissario Ue

quotidianodiragusa

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il sottosegretariopresidenza del Consiglio, Giancarlo, ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale

lorepregliasco : === Ue: Giorgetti rinuncia a candidatura a commissario (AGI) - lorepregliasco : Non so come andrà a finire, ma qualcuno di voi ritiene realistico che Giorgetti salga al Quirinale per comunicare c… - RaiNews : Alta tensione nel governo, passo indietro di #Giorgetti comunicato al Capo dello Stato -