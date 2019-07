Cosa succederebbe tra i partiti se si andasse a votare oggi

agi

(Di venerdì 19 luglio 2019) Se si, la Lega, presentandosi da sola, non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi, pur essendo nettamente il primo partito. Per avere i numeri sufficienti, il partito di Salvini dovrebbe allearsi con gli altri duedi centrodestra o anche solo con Fratelli d'Italia. È quanto emerge dalla simulazione elaborata da YouTrend per Agi, sulla base della Supermedia settimanale dei sondaggi che vedono il Carroccio in crescita di 1,3 punti, al 36,9%, il Pd al 22,6%, M5s al 17,6%, FI al 7,1%, FdI al 6,6%, +Europa al 2,8%, Verdi al 2,2%, La Sinistra all'1,7%. Gli scenari possibili sono tre: un centro destra unito, che vedrebbe la coalizione in nettissima maggioranza con 413 seggi alla Camera e 208 al Senato; il partito di Salvini da solo, in testa ma senza la possibilità di governare in solitudine con 283 deputati e 142 senatori o un'alleanza con FdI, ...

