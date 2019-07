ATP Gstaad – Forfait di Matteo Berrettini | il tennista romano ko per una distorsione alla

sportfair

(Di venerdì 19 luglio 2019)ha comunicato il suodal torneo di: ilnon potrà difendere il titolo conquistato l’anno scorso a causa di unacaviglia destranon potrà difendere il titolo vinto ala scorsa stagione. Ilromani infatti ha comunicato la sua assenza dal torneo elvetico, che l’hanno scorso lo vide vincitore del suo primo trofeo nel circuito maggiore, a causa di unacaviglia destra che lo terrà fermo ai box per qualche giorno.proverà a recuperare dall’infortunio in tempo per partecipare ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e prepararsi nel migliore dei modi in vista degli US Open.L'articolo ATPdi: ilko per unacaviglia SPORTFAIR.

