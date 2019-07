Temptation Island | Andrea è convinto di aver fatto la scelta più giusta

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) La quarta puntata diè iniziata con il falò di confronto trae Jessica. La coppia è entrata nel programma dopo due anni e mezzo di relazione, una convivenza in corso e un matrimonio saltato: a iscriverli è stata Jessica, perché non felice fino in fondo della vita che sta facendo con il fidanzato e vuole capire se è ancora innamorata di lui o se ormai è solo abitudine. Già dalla prima puntata la fidanzata ha avuto modo di avvicinarsi al single Alessandro, al punto da indurrea richiedere un falò di confronto immediato, a cui però Jessica decide di non presentarsi, perché ha ancora bisogno di tempo per capire. Così la coppia arriva fino alla quarta puntata, che inizia proprio con il loro falò di confronto, che termina con la separazione della coppia. Se Jessica durante il confronto lamenta sia la mancanza di attenzione da parte del suo fidanzato che ...

