Paolo Ruffini Con Diana Del Bufalo ci si vede poco ma ci si ama molto | i 40

Paolo Ruffini smentisce i gossip : “Con Diana ci si ama molto” : Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo: cosa succede alla coppia? Niente crisi, le parole del conduttore Si rincorrevano ormai da tempo i gossip sulla storia d’amore tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Archiviato il matrimonio con l’ex moglie, il comico toscano è ora felice accanto all’attrice 29 enne. Uscita da Amici, Diana ha conquistato […] L'articolo Paolo Ruffini smentisce i gossip: “Con Diana ci si ama ...

I retroscena di Blogo : idea Katia Follesa per la Pupa e il secchione con Paolo Ruffini : E' in partenza il prossimo autunno nei giovedì di Italia1 la nuova edizione della Pupa e il secchione. Se n'è parlato abbondantemente anche da queste colonne e l'attenzione si è poi spostata sulla conduzione di questo programma targato Endemol Shine Italy.Le ultime notizie rilanciate anche dal periodico Chi ci dicono che alla conduzione di questa nuova edizione dello show di Italia1 ci dovrebbe essere Paolo Ruffini, ma chi lo affiancherà? ...

Diana Del Bufalo : ‘Amo Paolo Ruffini ma non sogno il matrimonio’ : “Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni”. Diana Del Bufalo spazza via le voci di una presunta crisi con Paolo Ruffini, e anzi fa intendere che le cose tra loro procedano a gonfie vele. Questo però non vuol dire che a breve i due convoleranno a nozze, anzi l’attrice – che pare in odore di rivestire i panni di giudice popolare nella prossima stagione di Tu si que vales ...

Diana Del Bufalo 'Non sposo Paolo Ruffini!'/ 'Matrimonio? Lo amo - ma...' : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, matrimonio in arrivo per la coppia? Lei confessa: 'Lo amo molto ma non sono portata per le nozze'

Diana Del Bufalo : Nessuna crisi con Paolo Ruffini - siamo felici da 5 anni. Lo amo ma non lo sposo : In un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente', Diana Del Bufalo ha parlato della lunga storia d'amore con Paolo Ruffini. Innanzitutto ha smentito le voci secondo le quali starebbero attraversando un periodo di crisi. I due, secondo quanto dichiara l'attrice, sono molto felici insieme. Tuttavia, non si sente il profumo dei fiori d'arancio. La Del Bufalo ritiene di non essere portata per le nozze.\\Nonostante si sia spesso parlato di una ...

La Pupa e il Secchione 2019 : Paolo Ruffini alla conduzione? : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, all'interno delle 'Chicche di gossip', ha anticipato il nome del nuovo possibile conduttore de 'La Pupa e il Secchione', in onda, in autunno, su Italia 1.prosegui la letturaLa Pupa e il Secchione 2019: Paolo Ruffini alla conduzione? pubblicato su TVBlog.it 03 luglio 2019 12:02.

Diana Del Bufalo : “Ecco perché non sposo Paolo Ruffini” : “Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Paolo mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui”. Con queste parole Diana Del Bufalo spazza via le voci di crisi sulla sua storia con Paolo Ruffini e lo fa durante un’intervista al settimanale Gente. “Amo tantissimo ...

Diana Del Bufalo : "Sono felice con Paolo Ruffini " : Qualche giorno fa Diana Del Bufalo, esplosiva ex concorrente di Amici al quale ha partecipato ormai nove anni fa, si è ritrovata a dover smentire una voce che la voleva in crisi con Paolo Ruffini, storico conduttore di Colorado, varietà comico di Italia 1.Di recente proprio la Del Bufalo ha parlato dei suoi progetti per le vacanze, che la vedranno sempre al fianco del presentatore ex Mtv: “Ci sono in ballo alcune possibilità. Recentemente ...

Diana Del Bufalo : i progetti con Paolo Ruffini - la musica e il nuovo sogno : Diana Del Bufalo si racconta: le vacanze con Paolo Ruffini, il sogno nel cassetto e la musica Diana Del Bufalo è sicuramente uno dei volti più promettenti dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni si è divisa, sempre con successo, tra tv, cinema, musica e web. Prossimamente debutterà anche come conduttrice su Raidue accanto a Pupo con […] L'articolo Diana Del Bufalo: i progetti con Paolo Ruffini, la musica e il nuovo sogno proviene da ...

Diana Del Bufalo : Amo molto Paolo Ruffini - ma non voglio sposarlo! : L'attrice romana smentisce le voci di crisi tra lei e Paolo Ruffini, di cui si dice molto innamorata anche se tra i suoi sogni non c'è quello di sposarsi. Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente", Diana Del Bufalo è tornata a parlare della sua storia d'amore con Paolo Ruffini, smentendo i rumor che li danno in crisi. “Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi ...

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini... non siamo in crisi : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini allontanano ogni possibile indiscrezione su una presunta crisi di coppia. I due sono più innamorati che mai e sono pronti ad andare di nuovo in vacanza insieme, dopo aver passato magici momenti di relax nell’atmosfera del Trentino. n un’intervista a “Gente,” Diana Del Bufalo ha smentito le voci di crisi: «siamo più innamorati e uniti che mai, la nostra complicità è sempre la stessa. Continuo a pensare che Paolo ...

Diana Del Bufalo : "Paolo Ruffini? Siamo felici - non sono portata per le nozze" : Diana Del Bufalo, che, dal 4 luglio, in prima serata, su Rai2, sarà la padrona di casa di 'Un'estate fa', accanto a Pupo, ha raccontato, in un'intervista, al settimanale 'Gente', in edicola, questa settimana, di essere appagata tantissimo sentimentalmente. Smentisce, a gran voce, i pettegolezzi di una presunta crisi con lo storico compagno, Paolo Ruffini: Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi Siamo felici. Da quasi cinque ...

Diana Del Bufalo risponde ai fan : "Basta critiche - nessuna crisi con Paolo Ruffini" : Si era già parlato più volte di continue crisi e litigi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, ma stavolta arriva la smentita definitiva di Diana che risponde ai fan una volta per tutte. La coppia, che si era già lasciata e poi ripresa in passato a causa di un tradimento da parte di Diana Del Bufalo nei confronti di Paolo (che aveva però spiegato di averla perdonata in quanto favorevole al poliamore), sarebbe in crisi già dallo scorso maggio ...

Diana Del Bufalo in crisi con Paolo Ruffini? L’attrice zittisce tutti : Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo stanno ancora insieme In barba a critiche e malelingue prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Basta non vedere qualche foto in più sui social network che subito i maligni si scatenano. Ma i due attori sono più che mai uniti e […] L'articolo Diana Del Bufalo in crisi con Paolo Ruffini? L’attrice zittisce tutti proviene da Gossip e Tv.