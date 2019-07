Moto Guzzi | dal 6 all' 8 settembre torna l' appuntamento con Moto Guzzi Open House

Moto Guzzi V7 III STONE “NIGHT PACK” e aggiornamenti per la V7 III Special : LO STILE AUTENTICO DEL MITO V7 SI ARRICCHISCE DELLA VARIANTE CON FANALERIA A LED DEBUTTA ANCHE LA NUOVA GAMMA COLORI DI V7 III Special , LA VERSIONE PIÙ CLASSICA ED ELEGANTE DELLA “SETTEMMEZZO” DI MANDELLO Da sempre MOTO GUZZI evolve i modelli della famiglia V7 III preservandone inalterati carattere e autenticità, valori unici destinati a durare nel tempo, come questo modello inimitabile che ha fatto la storia della MOTO . Accade anche per ...

Motori- Nuova Moto Guzzi V7 III Stone da oggi in vendita [PREZZI E FOTO] : In vendita la Nuova Moto Guzzi V7 III Stone “Night Pack”, lo stile autentico del mitico V7 si arricchisce e si rinnova con una dose massiccia di tecnologia Da sempre Moto Guzzi evolve i modelli della famiglia V7 III preservandone inalterati carattere e autenticità, valori unici destinati a durare nel tempo, come questo modello inimitabile che ha fatto la storia della Moto. Accade anche per l’ultima nata, la Moto Guzzi ...