Di Maio propone di abolire il bollo auto utilizzando i risparmi dello spread Insorge Fi

(Di giovedì 18 luglio 2019) Utilizzare iricavati dall’abbassamentoperil, o per ridurlo il più possibile. È l’idea di Luigi Di, presentata a Uno Mattina. Il vicepremier 5 stelle definisce il“tassa odiosa” e spiega: “Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un’, che mi auguro sempre più ecologica, che possa essere meno tassata”.L’idea, racconta il ministroSviluppo economico, è di “un consistente riduzione o di abolirlo davvero”. I disegno dovrebbe essere realizzato in tempi brevi: “Da qui a fine anno le risorse le dobbiamo mettere insieme”.Dopo le parole del vicepremierForza Italia, che lo accusa di aver copiato un’idea avuta da loro: “Sì, mi hanno rubato tutte le proposte che abbiamo fatto in ...

