Calcioscomesse | prescritte le accuse Nessuna condanna per i calciatori

(Di giovedì 18 luglio 2019) A sette anni dall’arresto con l’accusa di associazione a delinquere, Stefano Mauri, Sergio Pellissier, Stefano Bettarini e Luigi Sartor vedono cadere le ipotesi di reato nei loro confronti. Estinte leper prescrizione. Per loro e per la maggior parte dei 31 imputati originari.nel processo penale. Al vaglio dei giudici restano solo le posizioni di cinque presunti promotori e capi dell’associazione, tra cui Beppe Signori. Oggi Libero parla della faccenda, brutta, per come era iniziata e per come è andata avanti per anni. Gli arresti nel 2011 Era il 2011. Ifurono arrestati in piena notte, tra sirene e decine di carabinieri. Le loro famiglie sotto shock, le telecamere e i fotografi che riprendevano tutto per poi gettarli in pasto all’opinione pubblica. Per loro ci fu “la cella di isolamento vicino a criminali veri, ...

