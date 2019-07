Audi - Sulla A8 arrivano le sospensioni predittive

quattroruote

(Di giovedì 18 luglio 2019) L'elettrificazione porterà svariati benefici: oltre alla riduzione dei consumi e delle emissioni le reti ad alto voltaggio permettono di realizzare sistemi finora innimmaginabili. L', per esempio, ha sviluppato un assetto predittivo che aumenta il confort di marcia "leggendo" la strada per individuare buche e sconnessioni. Pur non trattandosi di un'anteprima assoluta, il sistema sviluppato dalla Casa dei Quattro anelli ha delle funzioni inedite: debutterà sull'ammiraglia A8,quale sarà ordinabile, inizialmente solo con i motori benzina Tfsi, con un prezzo di 5.450 euro (per il mercato tedesco).Limousine o sportiva. Il sistema dell'ha una doppia anima. La prima, pensata per la guida sportiva, rende più rigida la vettura, migliorandone le prestazioni in curva e compensando il rollio. La seconda, invece, riduce i movimenti del corpo vettura sulle buche, isolando ...

autonaweb : RT @quattroruote: Sulla nuova #Audi #A8 debuttano delle sospensioni predittive a 48V: ecco come funzionano - gobboinside36 : RT @quattroruote: Sulla nuova #Audi #A8 debuttano delle sospensioni predittive a 48V: ecco come funzionano - quattroruote : Sulla nuova #Audi #A8 debuttano delle sospensioni predittive a 48V: ecco come funzionano -