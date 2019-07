Allarme Ebola | OMS | l’epidemia in Congo è “un’emergenza internazionale”

Congo : epidemia Ebola Allarme mondiale : Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che "è il momento che il mondo prenda atto" dell'epidemia, ma ha raccomandato che le frontiere con i paesi vicini restino aperte. Finora, Ebola ha ucciso quasi 1.700 persone in più di un anno. Il Ruanda ha sconsigliato i viaggi 'non indispensabili' in Rdc senza però chiudere il confine. L'epidemia di Ebola in corso nello Stato africano del Congo è un'"emergenza ...

