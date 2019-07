Nuova piattaforma digitale “Video Tutorial Renault”

Vodafone e Hatch danno vita ad una Nuova piattaforma di cloud-gaming mobile in 5G : Vodafone Italia e Hatch hanno annunciato oggi il lancio della nuova piattaforma di gaming da mobile in cloud basata sulla connettività 5G. L'articolo Vodafone e Hatch danno vita ad una nuova piattaforma di cloud-gaming mobile in 5G proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Italia ed Hatch si uniscono per lanciare la Nuova piattaforma di Cloud Gaming Mobile in 5G : Attraverso un comunicato stampa, Vodafone Italia e Hatch annunciano una partnership volta a lanciare una nuova piattaforma Gaming Mobile pensata per la rete 5G. Una partnership esclusiva che, grazie alla bassissima latenza e grande capacità di trasferimento dati della Giga Network 5G di Vodafone, offre ai giocatori Italiani un'esperienza di gioco davvero rivoluzionaria.Inoltre, a partire da oggi, solo per i clienti Vodafone con dispositivi ...

Stadia : Google vi propone un test per vedere se la vostra connessione sarà compatibile con la Nuova piattaforma : Google Stadia è la nuova piattaforma pensata per il gaming in streaming proposta da Google ed ovviamente avere una buona connessione è un requisito fondamentale per poter utilizzare Stadia che, secondo Google andrà a rivoluzionare il concetto di gaming.Come possiamo vedere sul sito ufficiale di Stadia, Google propone un semplice test con cui i potenziali giocatori potranno sapere se le loro linee saranno all'altezza della piattaforma. Durante ...

Auto elettriche - Toyota si allea con Subaru per una Nuova piattaforma : Dal settore Automobilistico continuano ad arrivare notizie di alleanze e collaborazioni nel campo dell'elettrificazione. Ieri un'intesa è stata annunciata da BMW e Jaguar Land Rover mentre oggi tocca alla Toyota rivelare un accordo con la Subaru, di cui tra l'altro è il maggior azionista con il 16,8% circa del capitale. In vista una nuova piattaforma. L'accordo prevede che le due Case nipponiche collaborino nello sviluppo di una ...

Simulator-ADS è la Nuova piattaforma della Lombardia per la gestione e la prevenzione dei rischi : Gravi incidenti e calamità naturali possono essere un nervo scoperto dei soccorsi, quand’è richiesto il coordinamento di più comuni all’interno della stessa regione. È per rimediare ai problemi di coordinamento e gestione dell’emergenza che la Regione Lombardia ha finanziato con 1,189 milioni di euro Simulator-ADS, una piattaforma per la gestione e la prevenzione dei rischi che funziona come strumento di coordinamento via web. ...

Coherence - la nuova compagnia formata da ex dipendenti di DICE e Playdead - annuncia una Nuova piattaforma pensata per gli sviluppatori : Attraverso un comunicato stampa, Coherence, nuovo studio formato da ex dipendenti di Playdead e DICE, annunciano l'arrivo di una nuova piattaforma aperta cloud-based pensata per gli sviluppatori e atta a rendere più democratica la creazione di giochi online. Di seguito vi lasciamo a tutti i dettagli pubblicati nel comunicato.Coherence, la nuova impresa di veterani del settore di DICE, Unity e Playdead, è orgogliosa di annunciare una nuova ...

GM - Debutta la piattaforma digitale di Nuova generazione : La General Motors introduce i dettagli della piattaforma digitale dedicata ai futuri modelli elettrificati del gruppo. Si tratta di un complesso ecosistema che comprende la tutti i sistemi dedicati alla connettività, alla sicurezza e alla guida autonoma Super Cruise che in futuro caratterizzeranno i modelli di serie. La prima vettura ad essere equipaggiata con questa piattaforma sarà la Cadillac CT5 Model Year 2020, la cui produzione ...