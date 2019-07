(Di mercoledì 17 luglio 2019) Èoggi, all'età di 93 anni, lo scrittore siciliano Andrea. Sui social arrivano frasi e messaggi di cordoglio dei lettori e dei personaggi famosi: da Matteo Salvini a Fabio Fazio, mentre la famiglia dice "Non venite in ospedale". Lo scrittore ci ha lasciati stamattina alle 8:20, dopo essere stato ricoverato un mese in rianimazione in seguito ad un arresto cardiaco. Il papà di Montalbano aveva conquistato il grande pubblico con le vicende del noto commissario di Vigata, riprese sul grande schermo in una serie Tv Rai.