Microsoft annuncia i suoi piani per la Gamescom 2019

Games With Gold : Microsoft annuncia i titoli gratuiti di luglio per Xbox One e Xbox 360 : Microsoft ha annunciato i nuovi titoli gratuiti di luglio dei Games With Gold per gli utenti abbonati a Live Gold.Come al solito, il mese prossimo i giochi scaricabili saranno quattro, due per Xbox One e due per Xbox 360 (fruibili anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità).Il titolo di maggior rilievo per Xbox One è senza dubbio Inside, il sidescroller di Playdead apprezzatissimo da critica e pubblico, disponibile per il download per ...

Xbox : Microsoft annuncia Project Scarlett per il 2020 [E3 2019] : Ieri sera, durante la conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato Xbox Project Scarlett, la console next-gen in arrivo a fine 2020. Annuncio Project Scarlett aumenterà lo standard di potenza, velocità e prestazioni e, arriverà nelle vacanze del 2020 insieme a Halo Infinite. Basata su un processore progettato su misura, che sfrutta l’ultima architettura AMD Zen 2 e Radeon RDNA, Project Scarlett offrirà un nuovo livello di immersione. ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett e una montagna di videogiochi all’E3 di Los Angeles : Microsoft si presenta all’E3 2019 di Los Angeles con una lunga lista di nuovi videogame, e con i dettagli sulla prossima console per il gaming, nome in codice Xbox Scarlett, che arriverà a fine 2020. L’annuncio ufficiale dissipa qualsiasi dubbio emerso in mesi di indiscrezioni: tecnicamente parlando la configurazione comprende un processore AMD Zen 2 con, scheda grafica AMD Navi, 6 GB di memoria RAM, archiviazione su unità SSD. ...

Xbox trionfa a E3 2019 : tutte le novità e i giochi annunciati da Microsoft : Il marchio Xbox è riuscito certamente a brillare in occasione dell'E3 2019. Merito della conclamata assenza di Sony tra le luci e i colori della fiera losangelina, ma anche e soprattutto di una conferenza piuttosto solida. Certo, sono mancate sequenze incisive di gameplay per i titoli più attesi e per i nuovi annunci, ma la carne al fuoco è decisamente tanta. Senza dimenticare un primo sguardo alla next-gen, con il reveal ufficiale di Project ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett : uscita della console next-gen nel 2020 con Halo Infinite : I rumor avevano ragione: Xbox Scarlett è stata uno dei protagonisti della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Ci riferiamo, come molti di voi già sapranno, alla console next-gen del colosso di Redmond, chiamata non solo a pennellare la nuova generazione del gaming, ma anche a scontrarsi a muso duro con la futura rivale PlayStation 5 e con Stadia, servizio in streaming di Google. ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

E3 2019 : Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft - annunciata la data di uscita : Durante la conferenza di Microsoft che si sta tenendo ora all'E3 è stato mostrato un nuovo video di Ori and the Will of the Wisps, il nuovo gioco di Moon Studios e pubblicato da Microsoft Xbox Game Studios per Microsoft Windows e Xbox One.Il nuovo trailer ci catapulta nel fantastico mondo di Ori, che dovrà combattere con numerosi mostri: possiamo notare infatti alcune boss fight. Ma la cosa più importante importante è che finalmente abbiamo una ...

In occasione dell'E3 2019 - Microsoft annuncia "i più grandi sconti dell'anno di Xbox" : Ormai manca poco all'E3 2019 e senza perdere tempo, Microsoft ha annunciato "i più grandi sconti dell'anno di Xbox", i giocatori potranno quindi mettere le mani su decine di titoli ed hardware in offerta.Come riporta VG247, ecco alcune delle offerte che saranno disponibili dal 7 al 17 giugno: Gli sconti su console e giochi varieranno a seconda del rivenditore, tuttavia Microsoft ha affermato che i titoli con supporto Xbox One X saranno tutti in ...