Il viceministro leghista Garavaglia è stato assolto : Il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia, è stato assolto nel processo in cui era imputato di turbativa d'asta. Si tratta dell'indagine milanese che ha portato nel 2015 all'arresto dell'ex vicepresidente della giunta lombarda e assessore alla Sanità, Mario Mantovani, principale imputato con le accuse anche di corruzione e induzione indebita. Mantovani è stato condannato a 5 anni e 6 mesi. La quarta sezione penale del ...

Processo Sanità - Massimo Garavaglia assolto dall’accusa di turbativa d’asta. A Mantovani inflitti 5 anni e mezzo : assolto per non aver commesso il fatto. Il viceministro leghista dell’Economia Massimo Garavaglia era accusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni. Con lui tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, ...