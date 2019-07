Formula E - La Porsche ingaggia André Lotterer

quattroruote

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Laè pronta al debutto inE: oggi ha annunciato il completamento della propria formazione di piloti per la stagione 2019/2020. Al fianco del già confermato Neel Jani, che si è occupato dello sviluppo della nuova monoposto, ci sarà anche.A volte ritornano.ha già corso per il marchio tedesco nel Mondiale Endurance e da oggi ha sposato il nuovo progetto dellaE. Dopo lesperienza con la DS Techeetah, durante la quale ha fatto vedere di che pasta è fatto,ha accumulato esperienza preziosa che metterà a disposizione dellaa partire dalla prossima stagione. Non vedo lora di gareggiare con lanel campionato diE, ha commentato. Bello ritrovare anche Neel, con cui ho già corso in passato: lavorare insieme inE sarà unesperienza fantastica.Il saluto della. Ad accogliere...

