Bonus assunzioni 2019 | requisiti | importo e chi può averlo Circolare Inps

termometropolitico

(Di mercoledì 17 luglio 2019)e chi può: con lan. 102 (pdf integrale scaricabile tramite questo link) diramata dall’del 16 lugliosono state fornite le modalità operative che si attendevano da mesi per accedere alle agevolazioni. Di seguito vediamo dunque chi potrà accedere ai benefici, quali sono iprevisti e l’per assunzione disoccupati I datori di lavori che possono accedere al beneficio sono tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge 28 gennaio, n. 4. Mentre i lavoratori assunti devono essere persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ...

ItalianPolitics : RT @moneypuntoit: Bonus assunzioni Sud 2019, circolare INPS n. 102: requisiti e come fare domanda: Bonus Sud, al via gli sgravi per le assu… - moneypuntoit : Bonus assunzioni Sud 2019, circolare INPS n. 102: requisiti e come fare domanda: Bonus Sud, al via gli sgravi per l… -