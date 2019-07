Van Der Sar | «Ingiusto che la semifinale di Champions valga meno di un 4° posto»

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Renato Mannheimer lo fa godere : "Quanto vale GioVanni Toti" : Forse nemmeno Giovanni Toti sa quali saranno le sue prossime mosse e se ci sarà una scissione all'interno di Forza Italia, ma "ci si può dunque domandare, considerando l'attuale distribuzione del consenso elettorale, quali potrebbero essere le potenzialità di una nuova forza politica fondata da Toti

Contributi statali sport : arriVano 60 milioni in più dal Governo! Incremento del 15% - Federazioni più ricche : Una buona notizia per lo sport italiano: quest’anno il Governo stanzierà 60 milioni in più di finanziamento alle Federazioni sportive. Si passerà quindi dagli attuali 408 a 468 milioni, con un Incremento delle risorse pari al 15%. Come riportato dalla Gazzetta dello sport, il provvedimento verrà discusso oggi nella commissione bilancio del Senato. Questo il commento del sottosegretario con la delega allo sport Giancarlo Giorgetti: “Dopo appena ...

PicchiaVano e derubaVano ragazzi nei parchi : fermata baby gang di 3 persone : Roma – Hanno rapinato e picchiato tre coetanei all’interno del parco di Villa Lazzaroni e del parco della Caffarella, a Roma. Il primo episodio risale al 20 giugno scorso. I baby rapinatori si sono avvicinati a due ragazzi chiedendogli due euro. Al rifiuto di uno dei due, i tre non si sono persi d’animo. Nonostante i due ragazzi avessero opposto resistenza, i tre hanno infilato le mani nelle tasche delle vittime e si sono ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili rivelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i gioVani d’assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...

Corbo : “James Rodriguez-Napoli - due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo CaVani…” : Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…” Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…”. L’ editorialista di Repubblica scrive sulla trattativa con il Real Madrid per il colombiano nella sua rubrica ‘Il Graffio’. “Jorge, Mino, Nara. Il mercato del Napoli balla su nomi di tre agenti speciali. Solo il ...

Tour de France 2019 - Wout Van Aert : “Non posso crederci. In questi primi dieci giorni di gara ho capito l’importanza della Grande Boucle” : Da tre volte campione del mondo di ciclocross, a vincitore di una tappa al Tour de France a ventiquattro anni, al debutto nel WorldTour. Wout van Aert ce l’ha fatta, vincendo per una questione di cinque centimetri su Elia Viviani nella volata di Albi. Quarto sigillo dunque per la Jumbo-Visma in questa Grande Boucle, e quarto trionfo stagionale per il belga dopo le due tappe al Giro del Delfinato e il campionato nazionale a cronometro. Ci ...

"Ho visto mio figlio volare. Lui e mio nipote sono morti daVanti ai miei occhi. L'idea di non vederli più - mi toglie le parole" : “Ho detto che vado via di casa perché non riesco più a entrarci. Li ho visti morire davanti ai miei occhi, mio figlio e mio nipote. Dalla veranda stavo parlando con i bambini che erano giù, ho detto loro di entrare. Mia figlia di due anni chiamava suo fratello, ha visto tutto, come ho visto io. Ho visto mio figlio volare, lo hanno tagliato a metà. E mio nipote anche.Queste sono le parole di Alessandro ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 5-2 - due break di Vantaggio per lo svizzero nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Non si alza dalla racchetta la volée bassa di rovescio di Djokovic 40-0 Non controlla la risposta di rovescio Federer 30-0 Prima esterna vincente di Djokovic 15-0 Ace di Djokovic che è il Falco a consegnargli, palla dentro la riga centrale di un’inezia 5-3 break DJOKOVIC: recupera una parte dello svantaggio il serbo, con un gran rovescio incrociato vantaggio Djokovic, PALLA break: ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 3-2 - break di Vantaggio per lo svizzero nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace esterno di Djokovic 15-15 Risposta clamorosa di Federer con il rovescio lungolinea 15-0 Seconda sulla riga di Djokovic 4-2 Conferma il break di vantaggio Federer con il dritto oltre il corridoio di Djokovic 40-0 Servizio e palla corta di dritto di Federer 30-0 Dritto in corridoio di Djokovic 15-0 Prima centrale di Federer 3-2 break FEDERER: sbaglia con il rovescio Djokovic, che cede ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) - il serbo torna aVanti nel match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è un po’ da aspettare per l’inizio del quarto set poiché ora è Federer a esser uscito dal campo 4-7 SET DJOKOVIC: con cautela il serbo viene avanti e va a vincere anche il terzo set, tornando avanti nel match 4-6 DUE SET POINT DJOKOVIC: esce appena uno slice di rovescio tatticamente valido di Federer, avrebbe messo in seria difficoltà il serbo 4-5 Djokovic, ace di Federer. ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : 14 luglio - Batki-Pellacani ci proVano nella piattaforma sincro. Tocci outsider dal metro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e gli azzurri in gara (14 luglio) – La presentazione della giornata dei Tuffi (14 luglio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Tuffi. Al Nambu University Municipal Aquatics Center due le gare in programma quest’oggi. Si comincerà con le eliminatorie della piattaforma femminile. Chiara Pellacani e Noemi Batki faranno il ...

Giro Rosa 2019 - nona tappa : Van Der Breggen e Van Vleuten danno spettacolo a Montasio! Ad una la tappa - all’altra la vittoria finale : La coppia delle meraviglie olandese, Anna Van der Breggen (Boels) e Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott) danno ancora una volta spettacolo sull’ultimo arrivo in salita del Giro Rosa 2019 a Montasio. Un duello d’altri tempi che per questo è sinonimo di spettacolo puro che alla fine lascia in mano qualcosa ad entrambe: a Van der Breggen la tappa, mentre Van Vleuten oggi si assicura la classifica generale del Giro Rosa. Migliore ...

Tour de France – Tejay Van Garderen si ritira : mano fratturata per il ciclista statunitense : Tejay Van Garderen costretto a ritirarsi dal Tour de France: il ciclista americano alza bandiera bianca a causa di una frattura alla mano sinistra Il Tour de France perde uno dei suoi più importanti protagonisti. Tejay Van Garderen è stato costretto al ritiro a causa di una frattura alla mano sinistra, rimediata dopo un incidente nel corso dell’ottava tappa. Lo statunitense della EF Education First ha spiegato: “è stato un ...

Tour de France 2019 : si ritira Tejay Van Garderen! L’americano vittima di una caduta all’inizio della settima tappa : Tejay Van Garderen non si presenterà al via dell’ottava tappa del Tour de France. L’americano della EF Education First è costretto al ritiro dopo esser caduto nelle fasi iniziali della settima frazione, riportando abrasioni su viso e torace e soprattutto, come si è scoperto dalle radiografie successive alla tappa, la frattura del primo metacarpo della mano sinistra. La decisione di non far partire Van Garderen è stata presa dalla sua ...