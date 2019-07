Onorato | ‘Abbiamo creduto in Genova e numeri ci stanno dando ragione”

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019), 16 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo deciso di credere nella città, in Toti, in Bucci, anche scegliendo di basare sul porto dila Maria Grazia, la più grande ro-ro per il traffico merci di tutto il Mediterraneo, e anche in questo caso iciragione nella scelta di continuare ad investire su”. Lo ha detto Vincenzopartecipando, nell’ambito di “Liguria d’autore”, a un incontro dal titolo “Ponte e a capo”, insieme al sindaco die commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, intervistati da Andrea Scuderi (direttore Primocanale), Matteo Indice (La Stampa) e Tommaso Fregatti (Il Secolo XIX).“Vi racconto un retroscena – ha svelato– Verso fine dello scorso anno ho incontrato il sindaco Bucci e il governatore Toti e ho confidato loro le ...

