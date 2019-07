Non Disturbare | Guillermo Mariotto racconta | “Ho vissuto l’inferno”

Non Disturbare - Coruzzi su Paola Perego : “Piace la sua semplicità” : Mauro Coruzzi dice la sua su Non Disturbare: “Paola Perego sorprende perchè è semplice” E’ dedicata a Paola Perego questa settimana la rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette”, con la quale Mauro Coruzzi, sul numero di DiPiùTv uscito in edicola oggi, ha commentato Non Disturbare. La trasmissione, lo ricordiamo, è attualmente in onda con la nuova edizione ogni martedì in seconda serata su Rai1 (la terza ...

Paola Barale a Non Disturbare : “Ho fatto una visita neurologica” : Paola Perego intervista Paola Barale a Non Disturbare, che svela: “Ho avuto problemi di memoria” Si è raccontata con una lunga ed emozionante intervista Paola Barale nella seconda puntata di Non Disturbare, con Paola Perego, anticipando l’ospitata con una foto postata sui social, alla quale ha allegato come stato, scherzosamente: “Mai avrei pensato di finire a letto con una donna!”. Intervistata dunque dalla padrona ...

Totò Schillaci/ 'Ho superato la povertà - ho sofferto la celebrità' - Non Disturbare - : Totò Schillaci si racconta a 'Non Disturbare' di Paola Perego: 'il pallone mi ha salvato la vita, mi ha allontanato dalle cattive amicizie'

Non Disturbare - Malgioglio confessa : “Ho vissuto angosce terribili” : Cristiano Malgioglio racconta a Paola Perego a Non Disturbare: “Ho avuto anni di angosce” E’ stato Cristiano Malgioglio uno dei due ospiti della prima puntata della nuova edizione di Non Disturbare, con Paola Perego. L’ex opinionista del Grande Fratello, raccontandosi a cuore aperto, ha parlato con la conduttrice di alcuni momenti difficili trascorsi negli ultimi anni, dichiarando: Ho vissuto angosce terribili, che mi ...

Elena Santarelli a Non Disturbare : “Ho visto il tumore. Era orrendo!” : Non Disturbare, Elena Santarelli shock: “Ho chiesto di vedere il tumore di mio figlio” Ha rotto il silenzio ai microfoni della prima puntata di Non Disturbare Elena Santarelli. Intervistata dalla padrona di casa Paola Perego, la showgirl non ha potuto fare a meno di parlare della terribile malattia contro la quale il figlio Giacomo ha lottato, fortunatamente con successo, nell’ultimo anno. Visibilmente provata, Elena Santarelli ...

Elena Santarelli a Non Disturbare parla di suo figlio : "Ho parlato a Giacomo della sua malattia" : Quest'anno compirà 10 anni e sempre quest'anno Giacomo Corradi, figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, potrà festeggiare il suo compleanno senza il 'mostro', un tumore cerebrale maligno che ha sconvolto la vita della showgirl e del calciatore.Durante il primo appuntamento di Non disturbare la madre del ragazzino ha raccontato sensazioni e paure di un periodo non semplice da superare: E' come se si stesse giocando una partita di ...

Torna da stasera, in seconda serata, sulla prima rete della Rai il programma "Non disturbare". La conduttrice della trasmissione Paola Perego incontra nell'intimità di una camera d'albergo noti personaggi del mondo dello spettacolo per una chiacchierata fatta di racconti senza filtri in un ambiente raccolto e intimo adatto per questo tipo di confessioni. Il format, prodotto da Stand by me per Rai1 e in onda per 6 puntate, porta allo scoperto

Non Disturbare - Paola Perego svela : “Mi chiedono di rifare La Talpa” : La Talpa, Paola Perego ricondurrà il reality dopo Non Disturbare? “Mi chiedono di rifarla” Andrà in onda oggi a partire dalle 23.10 circa la prima puntata della nuova edizione di Non Disturbare, con Paola Perego, dopo i vari rinvii avvenuti di recente per via di cambiamenti apportati al palinsesto. Stasera, martedì 2 luglio, con le interviste di Elena Santarelli e Cristiano Malgioglio, Paola Perego darà dunque ufficialmente il via ...