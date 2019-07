Malagò | «San Siro? Nel 2026 serve uno stadio pronto»

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre svelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Malagò : «Da Cio flessibilità su San Siro per Giochi 2026» : «Il tema San Siro è tutto nelle mani del Comune di Milano e delle due società. A noi va bene tutto, c’è flessibilità». È l’opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo da Palazzo Lombardia dopo la prima riunione tecnica con i rappresentanti del Cio e i soggetti promotori dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, […] L'articolo Malagò: «Da Cio flessibilità su San Siro per Giochi 2026» è stato realizzato da ...

Malagò : “Palermo è Palermo - mi dispiace moltissimo per i rosanero…” : “Palermo è Palermo, una grande piazza, mi spiace moltissimo. Non posso aggiungere altro, sapete quanto sono rispettoso di regole, sentenze e regolamenti“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta nazionale odierna al Foro Italico, in merito alla ‘bocciatura’ della Covisoc sulla richiesta di iscrizione alla Serie B presentata dai rosanero.L'articolo Malagò: “Palermo è Palermo, ...

Malagò : «Al Cio interessa poco se i Giochi saranno a San Siro o in un nuovo San Siro» : Al Cio «interessa poco se sarà il vecchio stadio di San Siro o un San Siro ristrutturato» a ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio anch’io sport, ricordando che nel progetto del comitato promotore è stata proposta la sede di San […] L'articolo Malagò: «Al Cio interessa poco se i Giochi saranno a San Siro o in un nuovo San ...