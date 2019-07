Fiat – La “coppia dei sogni” rinnova la partnership con il programma Autonomy GALLERY

sportfair

(Di martedì 16 luglio 2019) Arjola Dedaj ed Emanuele Di Marinono laconChrysler Automobiles Per il terzo anno consecutivo ildiChrysler Automobiles e la “coppia dei sogni” Dedaj-Di Marinono la loro. Infatti, Arjola Dedaj ed Emanuele Di Marino – i due atleti che inseguono il sogno di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 – e(ildi FCA da sempre vicino a ogni necessità di libertà, disabilità e bisogno di mobilità) sono fianco a fianco anche in questo anno di qualificazione olimpica. Il sodalizio è iniziato nel 2017 e lacon le due stelle della Nazionale Italiana Paralimpica di Atletica ha portato numerosi successi, come le tre medaglie ai Mondiali di Londra. Entrambi velocisti (Emanuele di categoria T44, Arjola – anche lunghista – di categoria T11), i due atleti hanno ...

