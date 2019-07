(Di martedì 16 luglio 2019) Loredana Vulcanelli ha assistito con i suoi occhi al dramma in cui è morto il marito ma chiede che lanon venga soppressa. "Non lo ha sbranato, mio marito ha sbagliato un movimento e il felino con una zampata gli ha reciso la giugulare" ha raccontato, sottolineando: "Se io mi avvicino a uno strapiombo per farmi un selfie, non è colpa del burrone se muoio"