Enel | da Belluno a Treviso al via check up aereo linee elettriche per 420 Comuni

(Di martedì 16 luglio 2019) Venezia, 16 lug. (AdnKronos) – Parte dala campagna di controllo e monitoraggio in volo delleaeree a Media Tensione di E-Distribuzione, che interesserà nelle prossime settimane le due province per un totale di 156, 3.400 Km e 145 ore di volo.L’obiettivo è quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto alla clientela: grazie ai riscontri delle operazioni di sorvolo, incrociati con l’analisi evoluta della rete e la sua manutenzione predittiva, la società del Gruppopunta a verificare ‘lo stato di salute” delle propriee, dove necessario, predisporre piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi.Fino a metà agosto l”occhio elettronico” di E-Distribuzione batterà palmo a palmo le ...

