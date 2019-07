De Laurentiis e Sgarbi duettano su Wanda Nara e James fino a Sarri alla Juve

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Duetto di Sgabri e Dea Radio Kiss Kiss in cui si parla u po’ di tutto, si scherza sul fato chesia presidente anche lui di una squadra di calcio. Poi De Maggio tesse le lodi del Napoli di Dee spiega ail percorso fatto in 13 anni dal club che partiva da un fallimento De Maggio: “È un’opera d’arte?”: “Più che un opera d’arte è una cosa a regola d’arte. Perché il calcio attrae perché è una danza che finisce con un opera d’arte che un gol” De Maggio: “C’è un calciatore colombiano che danza sul pallone”: “Lo compriamo?” De: “Se ce lo danno, perché secondo me non ce lo vogliono dare”: “Le cose che determinano più felicità sono l’arte e il calcio” De: “Siamo amici da tanti anni e stranamente non ha ...

