Atalanta | ufficiale Malinovskyi dal Genk | le cifre dell’affare

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Malinovskyi è un nuovo calciatore nerazzurro : L’accordo era già stato raggiunto, mancava solo l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa: Ruslan Malinovskyi è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Ecco di seguito il comunicato integrale diffuso dal sito ufficiale nerazzurro. “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genk il calciatore Ruslan Malinovskyi. Nato a Zhytomyr il 4 maggio 1993, Ruslan è un centrocampista completo: qualità, ...

Calciomercato Verona - Radunovic è gialloblù : ufficiale l'arrivo dall'Atalanta : Boris Radunovic è un nuovo giocatore del Verona. Il portiere serbo arriva dall'Atalanta con la formula del prestito.Nuovo innesto per il Verona. Il club scaligero, dopo aver rafforzato la difesa con Faraoni e Rrahmani ed aver rinnovato il suo centrocampo con Badu e Bessa, si assicura anche un nuovo portiere: Boris Radunovic.L'estremo difensore serbo, reduce dalle stagioni vissute in prestito all'Avellino, alla Salernitana ed ...

Calciomercato SPAL - D'Alessandro è ufficiale : prestito dall'Atalanta con obbligo di riscatto : Marco D'Alessandro lascia l'Atalanta e firma con la SPAL: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.Dopo la salvezza conquistata nell'ultima stagione in Serie A la SPAL interviene sul mercato per puntellare la rosa. Dall'Atalanta arriva Marco D'Alessandro, esterno offensivo duttile capace di giocare in entrambi i lati del campo.Questo il comunicato del club ...

Stadio Atalanta - ufficiale l’inizio della partnership con Gewiss : l’Atleti Azzurri d’Italia cambia nome [FOTO] : Lo Stadio dell’Atalanta cambia pelle e nome, aprendo difatti i battenti proprio in uno dei periodi storici migliori per gli orobici. Dopo la qualificazione in Champions ottenuta la scorsa stagione, ci sarà la partecipazione nella prestigiosa competizione europea. Ma, proprio in attesa della deroga per poter disputare questo torneo, proprio oggi, in contemporanea con la prima posa della copertura durante la ricostruzione della ...

Atalanta - UFFICIALE - ecco Muriel : “Sensazione unica - ho voglia di iniziare” : Muriel Atalanta, ora è UFFICIALE. L’attaccante colombiano sarà il nuovo centravanti dell’Atalanta in vista della prossima stagione. Velocità, intraprendenza, e grande abilità nell’uno contro uno. Gasperini potrà contare su un ottimo rinforzo in vista della prossima stagione e in ottica Champions League. Il diretto interessato, intervistato dai canali ufficiali del club atalantino, ha così commentato: […] L'articolo ...

