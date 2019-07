5 motivi per andare in vacanza a Creta

Salone dell’auto - vicesindaco Montanari : “Non ho motivi per dimettermi. C’è orientamento legato a poteri forti” : “La sindaca mi ha chiesto le deleghe e la carica di vicesindaco per dare un segnale di cambiamento nella sua amministrazione”. Lo ha detto Guido Montanari, vicesindaco di Torino, nel giorno in cui Chiara Appendino renderà conto al Consiglio comunale dopo il caso del Salone dell’Auto. “Io ho risposto che non ho motivi per dimettermi perché ho operato molto bene. Se Chiara ritiene di interrompere il mio lavoro è una sua ...

Sinisa Mihajlovic costretto a lasciare il Bologna per motivi di salute : Sinisa Mihajlovic lascia il Bologna per motivi di salute Sinisa Mihajlovic costretto a lasciare la squadra felsinea per gravi motivi di salute. Una doccia fredda per tutti. Il Corriere dello Sport ha anticipato la notizia rivelando che il tecnico dovrà stare lontano dai campi di calcio per sottoporsi a una terapia d’urto. La cosa, a quanto pare, sembra più seria del previsto. Su Sky Sport verso le 16 ci sarà la conferenza stampa di ...

Real Madrid - Zinedine Zidane lascia l'allenamento "per motivi personali". L'inquietante comunicato : Ieri Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro precampionato del Real Madrid in Canada per «motivi personali», così si legge sul comunicato diramato dal club spagnolo, «fino al suo ritorno, le sessioni di lavoro saranno guidate dal secondo allenatore, David Bettoni». Una nota secca, poche parole che ali

Calcio : Zinedine Zidane lascia il ritiro del Real Madrid per motivi personali : Colpo di scena (ma non troppo) al Real Madrid: Zinedine Zidane è costretto a lasciare il ritiro della squadra di cui è allenatore per non meglio precisate ragioni personali. Il club della capitale spagnola non spiega ulteriormente quanto accaduto al tecnico francese, specificando soltanto che gli allenamenti del precampionato, in corso di svolgimento a MontReal, in Canada, verranno ora seguiti dal suo vice, David Bettoni, fino al ritorno di ...

Libero : Zidane lascia il ritiro precampionato del Real per motivi personali : Con un comunicato diramato ieri, il Real Madrid ha informato i suoi tifosi che Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro precampionato della squadra, in Canada, per “motivi personali”. Fino al suo ritorno, nelle sessioni di lavoro il mister sarà sostituito dal secondo allenatore, David Bettoni. Non si conoscono le motivazioni che hanno costretto il tecnico a questa scelta. Il Real non aggiunge altro a una nota secca e laconica. Secondo ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : ridotte le zone DRS a Silverstone per motivi di sicurezza : Una decisione attesa quella in vista del GP di Gran Bretagna di F1, decimo round del Mondiale 2019. E’ stato stabilito infatti di ridurre le zone DRS da tre a due per questioni legate alla sicurezza. L’adozione dell’ala mobile, infatti, aveva portato i piloti a lamentarsi piuttosto chiaramente, l’anno passato, della scelta della Direzione Gara di dotare la zona fra l’ultima curva e la frenata di curva-3 del ...

Gli asteroidi : trasportano la vita ma potrebbero ucciderci - 5 buoni motivi per non sottovalutarli : Gli asteroidi rappresentano una connessione diretta tra la Terra e lo spazio interplanetario. Le ‘tracce’ che lasciano quando giungono a noi sono sicuramente un promemoria per ricordarcelo: dall’estinzione dei dinosauri, al Cratere di Barringer in Arizona, fino ad arrivare all’episodio più recente, risalente al 2013, in cui un meteoroide di circa quindici metri di diametro è entrato in atmosfera frantumandosi sopra la città di Chelyabinsk. ...

Gazzetta su Icardi : “Al Napoli meglio che alla Juve - soprattutto per tre motivi” : Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla Juve”. I 3 motivi spiegati dalla Rosea Icardi al Napoli o alla Juve? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ analizza le diverse chiavi di lettura per quanto concerne un possibile trasferimento dell’ attaccante argentino, in un altro club di Serie A. Di seguito i tre motivi elencati dalla Rosea. Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla ...

Mondiale femminile di calcio 2019 - 5 motivi per cui ce lo ricorderemo : Cala il sipario sul Mondiale femminile di calcio 2019, un2019;edizione che è già storia e che mira a cambiare il futuro del calcio femminile. La rassegna iridata, giunta all2019;ottava edizione, ha dimostrato l2019;ampio seguito di cui godono le ragazze (stadi sempre pieni, ascolti tv oltre ogni aspettativa, e non solo in Italia), nazionali che offrono un buon gioco, gruppi con grandi margini di miglioramento, Azzurre incluse, ...

Rai - intoppo per il contratto di Fiorello : motivi economici - il retroscena : Ci sono intoppi per quanto riguarda il contratto di Fiorello in Rai. Come spiffera Dagospia: “Non tutto sembra filare liscio perché a quanto si apprende da fonti del settimo piano di viale Mazzini ci sarebbero dei ritardi per la firma del contratto” si legge su Dagospia che aggiunge “che Salini avre

Mediterranea - tredici migranti sbarcati a Lampedusa per motivi di salute Difesa pronta a trasferire gli altri a Malta : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Lavoro - 3 motivi per cui l'estate è la stagione migliore per cercare : Estate tempo di ferie, ma l'offerta di Lavoro non va in vacanza, mentre invece può diminuire la domanda. I ritmi rilassati dalla stagione, favoriti dal caldo e dallo stimolo delle vacanze, non dovrebbero determinare un rallentamento della ricerca del Lavoro. Anzi, l'estate è probabilmente la stagione migliore per andare a caccia di opportunità profittando dell'allentamento del grip da parte di altri candidati. ...