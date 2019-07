Uomini e Donne | matrimonio Eleonora e Oscar | le parole di lei

lanostratv

(Di lunedì 15 luglio 2019)Rocchini eBranzani disi sposano? La smentitaBranzani edRocchini sono noti al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi.condivise il suo percorso ainsieme ad Andrea Damante, anche se la sua relazione a differenza di quella del suo collega prosegue ancora a gonfie vele. Tant’è che il pubblico è curioso di sapere se perBranzani e la sua compagna è finalmente giunto il momento delle nozze, visto che parecchi portali sul web non fanno che parlare d’altro. Purtroppo la notizia trapelata in rete è non corrisponde a verità e a rivelarlo ci ha pensato la diretta interessata. Come vi avevo già spiegato, non c’è nessuna proposta e nessun(per ora) ha commentatoRocchini di, smentendo ogni indiscrezione riguardante il giorno delle ...

