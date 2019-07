Uomini e Donne gossip | Klaudia Poznanska fidanzata con un calciatore? La verità

Uomini e Donne - matrimonio Eleonora e Oscar : le parole di lei : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani di Uomini e Donne si sposano? La smentita Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono noti al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi. Oscar condivise il suo percorso a Uomini e Donne insieme ad Andrea Damante, anche se la sua relazione a differenza di quella del suo collega prosegue ancora a gonfie vele. Tant’è che il pubblico è curioso di sapere se per Oscar ...

Alessandro Zarino - da Temptation Island al Trono di Uomini e Donne? : Tra i grandi protagonisti di Temptation Island 2019 c’è anche Alessandro Zarino. Il single che si è messo in mezzo tra Jessica e Andrea potrebbe avere una chance come nuovo tronista di Uomini e Donne. Scopriamo di più! Non sarebbe la prima volta che Uomini e Donne per i suoi tronisti pesca nel cast di Temptation Island e molti indizi portano a pensare che succederà anche nella prossima edizione con Alessandro Zarino. La nuova stagione del ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta furioso : "Fate vomitare" - : Alessandro Pagliuca È un Sossio Aruta che ne ha per tutti quello che si presenta su Instagram e gira un video dove risponde alle critiche lanciate a lui ed Ursula Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un periodo magico. Il riavvicinamento dello scorso inverno a Uomini e Donne è stato seguito infatti dalla convivenza e dall’annuncio della dolce attesa. Tra circa tre mesi, infatti, la coppia darà alla luce una bambina e in ...

Gossip Uomini e donne - Giulio Raselli nega l'accordo con Manuel : 'Non diciamo cose strane' : Il Gossip estivo di Uomini e donne continua a concentrarsi sulle due relazioni nate al termine della stagione 2018-19 del Trono Classico e subito naufragate. Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati due settimane dopo la scelta e lei oggi è già fidanzata con un altro, ovvero il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. È durata solo qualche giorno in più la storia di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, anche in questo caso finita dopo la ...

Uomini e donne - Pamela Barretta contro l'ex Stefano Torrese : "Ha recitato alla grande" : Attraverso le storie Instagram, Pamela Barretta ha parlato anche del suo possibile ritorno a Uomini e donne a settembre, alla ripresa della trasmissione. L’ex dama del trono over ha spiegato che se la redazione del programma di Maria De Filippi la inviterà, potrebbe decidere di presenziare nello studio televisivo per spiegare i motivi della rottura con Stefano Torrese. Verso il quale non ha lesinato nuove frecciatine velenose:Ho una grande ...

Lucas Peracchi - ex di Uomini e Donne - e Mercedesz Henger si sarebbero lasciati : Vi ricordate di Lucas Peracchi? Lui è stato un ex tronista del programma pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il suo percorso è stato parecchio travagliato. Il ragazzo ha, infatti, lasciato la trasmissione dal momento che si era ipotizzasto fosse d'accordo con una sua corteggiatrice dell'epoca. Ad ogni modo, in seguito a quell'episodio, Lucas non è più tornato in televisione. Gli unici aggiornamenti sul ragazzo sono trapelati dai ...

Uomini e Donne/ Angela Nasti a Ibiza con Kevin Bonifazi - ma... - Trono Classico - : Uomini e Donne, news Trono Classico: Angela Nasti si gode le vacanze ad Ibiza con il calciatore Kevin Bonifazi, ma nessuna...

Uomini e donne : Pamela Barretta non esclude il confronto in tv con Stefano Torrese : Passano le settimane di questa calda estate e le registrazioni della stagione 2019-20 di Uomini e donne si avvicinano. L'esordio del programma su Canale 5 avverrà il prossimo 16 settembre ma i protagonisti entreranno in studio con qualche settimana di anticipo, presumibilmente già a partire da fine agosto. Cosa dovranno aspettarsi allora i telespettatori? Raffaella Mannoia ha già annunciato che inviterà le due ex troniste Giulia Cavaglià e ...

Uomini e Donne - Ida e Riccardo : la decisione dopo il Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri decisi ad andare avanti dopo Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrerebbero essere su due binari paralleli destinati a non incrociarsi più. La dama di Brescia e il cavaliere di Taranto, protagonisti delle ultime due stagioni di Uomini e Donne, si sono ormai lasciati da diversi mesi e a nulla è servito il timido tentativo di Riccardo Guarnieri di riavvicinare Ida Platano sul finire della stagione ...

Uomini e Donne news - Giulia : “Non portare mai rancore” - poi spavento e polemica : news Uomini e Donne, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano non sono tornati insieme Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono stati una tra le coppie più chiacchierate di Uomini e Donne perché in molti credevano che sarebbero durati ma alla fine la storia è finita per motivi non ancora chiariti, visto che lui dice delle cose, […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia: “Non portare mai rancore”, poi spavento e polemica proviene da ...

