Roma | sgombero in via Capranica | occupanti barricati sul tetto | sassaiola contro la

Roma - tensione allo sgombero della scuola occupata : rifiuti bruciati e barricate | Foto :

Roma - barricate date alle fiamme e oggetti contro i poliziotti : tensioni durante lo sgombero in via Cardinal Capranica : Forze dell'ordine e blindati all'istituto agrario occupato da 340 persone. Un gruppo di occupanti sale sul tetto poi ridiscende. Alcune famiglie con bambini lasciano lo stabile. Corteo blocca piazza Clemente XI

A Primavalle - un quartiere di Roma - è in corso lo sgombero di un’ex scuola in cui vivono almeno 300 persone : A Primavalle, un quartiere di Roma, è in corso lo sgombero di un’ex istituto agrario occupato in via Cardinal Capranica in cui vivono almeno 300 persone. Da ore la polizia in tenuta antisommossa sta trattando con alcuni occupanti che stanno

Roma - scontri e barricate per lo sgombero a Primavalle. FOTO : Roma, scontri e barricate per lo sgombero a Primavalle. FOTO La misura riguarda un edificio storico in via cardinal Domenico Capranica. Circa 200 persone si sono radunate per opporsi al provvedimento e ci sono stati momenti di tensione con i poliziotti intervenuti sul posto. Alcuni rifiuti sono stati ...

Nuovo sgombero a Roma - tensioni tra la polizia e gli occupanti : Lo sgombero, previsto per le prime ore di questa mattina, è stato anticipato dalla Questura e già poco prima di mezzanotte...

Roma - sgombero in via Capranica. La polizia entra - 50 persone barricate nella ex scuola : La polizia è entrata nella ex scuola occupata di via Capranica a Roma, quartiere Primavalle. In 50 resistono all'interno, sulla terrazza più alta, mentre gli altri sono fuori...

Roma - sgombero in via Capranica. Lancio di oggetti contro i poliziotti e rogo di rifiuti e materassi : A partire dalla notte di domenica, poliziotti e blindati hanno circondato la ex scuola ora occupata di via Cardinal Capranica a Roma, in zona Primavalle. Lo sgombero era previsto per le 5 di...

Roma - tensione per lo sgombero a Primavalle : lancio di sassi dall’edificio - la polizia risponde con gli idranti : tensione durante lo sgombero in via Cardinal Capranica, nel quartiere Primavalle, a Roma, tra polizia e occupanti. Circa 60 persone sono rimaste all’interno dell’edificio e qualcuno ha lanciato sassi in direzione delle forze dell’ordine, che hanno risposto con l’uso degli idranti. In questi minuti gli agenti stanno convicendo le persone a uscire dall’ex scuola. Roma, quartiere Primavalle ...

Roma - sgombero palazzo occupato a Primavalle : inizia lancio di oggetti verso la polizia dopo l’assedio notturno : Almeno 200 persone fuori, circa 60 barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è iniziato lo sgombero lo alla vecchia destinazione d’uso, programmato da tempo dalla Prefettura di Roma. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio ...

Roma - quartiere Primavalle blindato : polizia e carabinieri pronti per lo sgombero di un edificio occupato : Almeno duecento persone fuori, una sessantina barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è tutto pronto per lo sgombero già annunciato da mesi. Blindati e agenti in tenuta antisommossa aspettano di intervenire per restituire il palazzo al municipio, intenzionato a farlo tornare alla vecchia destinazione d’uso, mentre personale dei ...

Nuovo sgombero a Roma - polizia in assetto antisommossa e occupanti sulle barricate : Lo sgombero, previsto per le prime ore di questa mattina, è stato anticipato dalla Questura e già poco prima di mezzanotte...

Roma : sgombero palazzo occupato - proteste : 9.20 "Odio la Lega", "Ora le case". Questi i cori intonati da alcune centinaia di manifestanti in protesta a Roma, in via Pietro Bembo, contro lo sgombero che si sta preparando dello stabile di V.Cardinal Capranica,a Primavalle.La zona è presidiata da agenti del Reparto Mobile della Polizia in assetto antisommossa. Circa 150 gli agenti schierati. Nella palazzina, un ex istituto scolastico, vivono circa 300 persone,tra cui 80 minori. ...

Roma - sgombero in via Capranica. Centinaia di agenti in tenuta antisommossa - proteste in strada : Lo sgombero era previsto stamattina, ma Centinaia di agenti di polizia e blindati sono presenti dalle 23.30 circa di domenica in via cardinal Domenico Capranica, nella zona nordovest...